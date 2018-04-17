Сирийские ПВО отразили новые ракетные атаки. СМИ обвиняют Израиль

16 апреля сирийское национальное агентство САНА заявило, что в районе Хомса в Сирии была отбита ракетная атака. Сообщается, что на подлете к аэродрому "Шайрат" под Хомсом были сбиты около 10 ракет, передает РИА Новости. После этого арабские телеканалы сообщили, что сирийские системы ПВО также отразили атаку на аэродром Думейр в 50 километрах от Дамаска, по которому выпустили три ракеты.
Как передают арабские СМИ, обстрел аэродрома Думейр случился в то же самое время, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Канал уточнил, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки.
В Пентагоне сообщили, что военные США не проводят никаких операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.
По информации Al Masdar, удар был нанесен израильскими ВВС около 01:10. Всего сирийские ПВО сбили около десяти ракет, пишет "Коммерсант".
При этом Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию, отмечает "РГ".
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