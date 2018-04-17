Сирийские ПВО отразили новые ракетные атаки. СМИ обвиняют Израиль

Как передают арабские СМИ, обстрел аэродрома Думейр случился в то же самое время, когда там обсуждалась договоренность о выходе боевиков из этого района. Канал уточнил, что ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что сирийские системы ПВО отразили атаки.



В Пентагоне сообщили, что военные США не проводят никаких операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.

По информации Al Masdar, удар был нанесен израильскими ВВС около 01:10. Всего сирийские ПВО сбили около десяти ракет, пишет "Коммерсант".

При этом Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию, отмечает "РГ".