Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии

Все страны — члены НАТО поддержали ракетный удар по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишут "Известия".
"Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии", — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, США, Великобритания и Франция подчеркнули, что "значительная информация свидетельствует о том, что за бесчеловечным применением химоружия стоит режим".
"Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы", — заявил генсек.
Этот удар ослабил потенциал Дамаска в применении химического оружия, отметил Столтенберг. "В то же время это был сильный сигнал, который может вынудить отказаться от химоружия в будущем",— отметил он, пишет "Коммерсант"
Генсек НАТО также обратился к России, Ирану и Сирии с требованием обеспечить "быстрый, устойчивый и беспрепятственный гуманитарный доступ" в арабскую республику.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля. Россия считает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.
Страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые "Томагавк", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Большинство из них сирийцы сумели перехватить с помощью советских ПВО.
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