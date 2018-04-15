Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии

"Все члены альянса выразили поддержку ударам по Сирии", — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, США, Великобритания и Франция подчеркнули, что "значительная информация свидетельствует о том, что за бесчеловечным применением химоружия стоит режим".

"Их военное действие было ограниченным и направлено только на объекты химоружия. Не было никакой альтернативы применению силы", — заявил генсек.

Этот удар ослабил потенциал Дамаска в применении химического оружия, отметил Столтенберг. "В то же время это был сильный сигнал, который может вынудить отказаться от химоружия в будущем",— отметил он, пишет "Коммерсант"

Генсек НАТО также обратился к России, Ирану и Сирии с требованием обеспечить "быстрый, устойчивый и беспрепятственный гуманитарный доступ" в арабскую республику.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля. Россия считает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.

Страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые "Томагавк", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Большинство из них сирийцы сумели перехватить с помощью советских ПВО.