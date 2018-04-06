Депутат Поклонская предложила разрешить жителям ДНР и ЛНР работать в России

Группа парламентариев от Крыма внесла в Госдуму законопроект, позволяющий обладателям паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работать в России без получения разрешения или патента.

Проект закона приравнивает жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" к беженцам или лицам, получившим временное убежище. Таким образом, жители ДНР или ЛНР смогут беспрепятственно устроиться на работу в России, пишет polit.ru. Среди авторов законопроекта депутат Наталья Поклонская и сенатор Ольга Ковитиди.