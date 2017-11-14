Поклонская заявила на Панина в полицию из-за шутки про Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подала на актера Алексея Панина заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram, сообщает сайт URA.ru
По словам Панина, поводом для заявления стал выпуск шоу "Хайповости" на YouTube, в котором актер пародировал Николая II и Матильду Кшесинскую.
"Поклонская подала на меня заявление в полицию, потому что я в своем юмористическом шоу „Хайповости“ надел костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма „Матильда“. Теперь я тоже оскорбил чувства верующих", — рассказал Панин своим подписчикам.
Наталья Поклонская в последние месяцы вела борьбу с фильмом "Матильда" Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовных отношениях Николая II с балериной. Всего депутат 43 раза пожаловалась на картину в Генпрокуратуру.
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