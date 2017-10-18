Поклонская попросила генпрокурора признать "Матильду" экстремистским фильмом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросила отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя "Матильда", и признать его экстремистским материалом.
По словам Поклонской, из-за "проекта "Матильда" начались поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих православных святых и верующих людей".
Адвокат режиссера Алексея Учителя в ответ на слова депутата, заявил, что фильм "Матильда" не является "провокацией". "Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", сообщает РИА Новости.
"Очень заметно, что Наталья Владимировна — женщина по духу скорее украинская, а не русская. Именно поэтому она постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам. Мало того, что никаких массовых протестов против фильма "Матильда" не существует, так еще, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя. Мы это все видим последние 20 лет. И в данном случае это совсем неплохо", — сказал адвокат.
Режиссер Фёдор Бондарчук раскритиковал Наталью Поклонскую и призвал остановить её. На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов режиссера спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией, пишет РИА Новости.
"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую", — сказал Бондарчук.
Ранее Генпрокуратура не выявила нарушений при выделении Фондом кино субсидии на фильм Алексея Учителя, а также при выдаче Минкультом прокатного удостоверения.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит на экраны с 26 октября. Жители Барнаула также смогут увидеть его в кинотеатрах.
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