Поклонская отказалась от дворянского титула и отреклась от главы дома Романовых

С вручением этого ордена Наталью Поклонскую возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы, таким образом, отказавшись от награды, депутат отреклась и от титула.

Поклонская пишет в американской соцсети Facebook, что не стремилась к этой награде, но приняла ее в год воссоединения Крыма с Россией "по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости". Однако то, как повел себя императорский дом после выхода фильма Алексея Учителя "Матильда", перевернуло отношение Поклонской к ордену. Позицию организации, возглавляемой Марией Мухранской-Гогенцоллерн, депутат назвала лицемерной.

Наталья Поклонская,

депутат ГД: