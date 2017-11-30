Поклонская отказалась от дворянского титула и отреклась от главы дома Романовых

Сегодня, 16:00.
Политика

Депутат Госдумы Наталья Поклонская официально отказалась от ордена "За сохранение мира на Крымской земле", врученный ей в 2014 году главой российского императорского дома Марией Мухранской-Гогенцоллерн. На конфликт с главой императорского дома Поклонская пошла из-за отказа Марии Мухранской-Гогенцоллерн от борьбы с фильмом "Матильда".

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru.

С вручением этого ордена Наталью Поклонскую возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы, таким образом, отказавшись от награды, депутат отреклась и от титула.

Поклонская пишет в американской соцсети Facebook, что не стремилась к этой награде, но приняла ее в год воссоединения Крыма с Россией "по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости". Однако то, как повел себя императорский дом после выхода фильма Алексея Учителя "Матильда", перевернуло отношение Поклонской к ордену. Позицию организации, возглавляемой Марией Мухранской-Гогенцоллерн, депутат назвала лицемерной.

Наталья Поклонская,
депутат ГД:

— Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с "присвоенными" мне "дворянскими титулами", в которых не нуждаюсь.

И ещё: защищать честь и достоинство нашей Святой Царской Семьи и Родины — это святой долг каждого, и, как оказалось, наличие подобных "титулов" и "званий" только мешает, затмевая разум от "высокого статуса".

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