Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и нацизмом, пишет RT со ссылкой на телеканал "112 Украина".
По его словам, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны.
Депутат заявил, что война закончилась не 9 мая, а в августе 1945 года после подписания капитуляции Японии.
Винник добавил, что украинцы во время войны принимали участие в основных боевых действиях.
8 мая президент Украины Петр Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" частью гибридной войны России.
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