Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

По его словам, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны.

Депутат заявил, что война закончилась не 9 мая, а в августе 1945 года после подписания капитуляции Японии.

Винник добавил, что украинцы во время войны принимали участие в основных боевых действиях.

8 мая президент Украины Петр Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" частью гибридной войны России.