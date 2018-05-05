Украина обвиняет Россию в использовании "нового лазерного оружия"

По словам Авакова, у одного из бойцов Госпогранслужбы Украины зафиксировано поражение сетчатки лазерным лучом.

Украинские силовики пока не понимают, какое именно оружие было применено, но "представляют, что именно". Министр не стал вдаваться в подробности о том, как именно ведомство пришло к решению, что это российское оружие, однако сообщил о контрмерах.

"Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие", — сказал Аваков. Бороться с "оружием" военные планируют с помощью фильтров, приборов и специальных очков.

Аваков также пообещал "обсудить ситуацию" на международном уровне.