Поехала крыша: на Украине пенсионер метнул "коктейль Молотова" в ребенка

На Украине возбудили уголовное дело после того, как некий мужчина бросил бутылку с "коктейлем Молотова" в беседку, где находились несколько детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет Russia today.
В селе Доброволье Близнюковского района (под Харьоком) вечером 30 апреля пенсионер бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку — это был сосед находящейся там 13-летней девочки. Ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное.
По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.
Украинские СМИ подтверждают эту информацию и говорят, что мужчина задержан.
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