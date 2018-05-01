Поехала крыша: на Украине пенсионер метнул "коктейль Молотова" в ребенка

В селе Доброволье Близнюковского района (под Харьоком) вечером 30 апреля пенсионер бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку — это был сосед находящейся там 13-летней девочки. Ребёнок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние её здоровья удовлетворительное.

По данным ведомства, мужчине не понравилось, что во дворе соседского дома громко играет музыка и шумят подростки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.

Украинские СМИ подтверждают эту информацию и говорят, что мужчина задержан.