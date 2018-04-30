Глава Алтая рассказал, какие опасности в регионе подстерегают детей туристов

Губернатор пишет, что с приближением лета наступает время массовых отпусков, выездов на природу, семейного отдыха, походов в лес, в горы родителям надо быть особенно бдительными. Он заявляет о рисках, которые таит в себе Горный Алтай, забывать о которых "недопустимо, а иногда просто преступно".

Александр Бердников,

глава Республики Алтай:

— Находясь на природе, помните, что вода в наших горных реках холодна, а течение – стремительно и коварно, что не все маршруты подходят для того, чтобы пытаться преодолеть их вместе с детьми, что в лесу очень легко заблудиться и потом плутать не одни сутки, пытаясь выбраться.

Чиновник пишет, что не пытается напугать родителей, но напоминает им об ответственности. Бердников обращает на это внимание не только к живущим в РА людям, но и к тем, кто приедет в Горный Алтай на отдых.

Александр Бердников,

глава Республики Алтай:

— Я — сам отец, и обращаюсь к вашим родительским чувствам. Не оставляйте детей одних у воды, в лесу, в походах, рядом с дорогами, уделите им чуть больше своего внимания. Сколько несчастных случаев можно было бы избежать, а трагедий — предотвратить, если бы дети не оказывались предоставлены сами себе.

По мнению губернатора, надо позаботимся о том, чтобы сохранить для детей главное — их безопасность, их жизнь.

Александр Бердников,

глава Республики Алтай: