На Украине предложили забрать Крымский мост в качестве "контрибуции"

Россия должна отдать Крымский мост Украине в качестве "контрибуции", сообщил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, пишут "Известия".
"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — заявил народный депутат.
Сделать это необходимо, по его словам, в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма. Кроме того, Рефат Чубаров предложил "публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" тем, кто будет въезжать по нему в Крым.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, заявления Чубарова бессмысленны, так как контрибуцию выплачивают проигравшие войну страны, в то время как Москва и Киев никогда не были в состоянии вооруженного конфликта, сообщают РИА Новости.
Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в 2016 году, первую опору моста возвели апреле.
Общая стоимость проекта по контракту составляет 223,1 млрд руб, а с учетом затрат заказчика — почти 228 млрд руб.
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