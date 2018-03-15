Госдеп ответил заявлением "Крым — это Украина" на визит Путина в регион

Сегодня, 09:10.
Политика

Госдеп отреагировал на поездку Владимира Путина в Крым, вновь заявив о "нелегитимности" референдума по присоединению к России, пишет РБК.

США.
США. Фото: СС0.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением под названием "Крым — это Украина" после визита президента России Владимира Путина на полуостров. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В нем сказано, что правительство России "пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве продолжают считать, что жителей Крыма вынудили голосовать за присоединение к России под надзором российской армии.

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — заявила Нойерт.

Владимир Путин прибыл в Крым в среду, 14 марта. Глава государства, в частности, проехал по Крымскому мосту и посетил новый терминал аэропорта Симферополь, сообщают "Известия".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров