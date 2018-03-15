Госдеп ответил заявлением "Крым — это Украина" на визит Путина в регион

Госдеп отреагировал на поездку Владимира Путина в Крым, вновь заявив о "нелегитимности" референдума по присоединению к России, пишет РБК.
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением под названием "Крым — это Украина" после визита президента России Владимира Путина на полуостров. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.
В нем сказано, что правительство России "пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве продолжают считать, что жителей Крыма вынудили голосовать за присоединение к России под надзором российской армии.
"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — заявила Нойерт.
Владимир Путин прибыл в Крым в среду, 14 марта. Глава государства, в частности, проехал по Крымскому мосту и посетил новый терминал аэропорта Симферополь, сообщают "Известия".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.