Госдеп ответил заявлением "Крым — это Украина" на визит Путина в регион

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением под названием "Крым — это Украина" после визита президента России Владимира Путина на полуостров. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В нем сказано, что правительство России "пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве продолжают считать, что жителей Крыма вынудили голосовать за присоединение к России под надзором российской армии.

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — заявила Нойерт.

Владимир Путин прибыл в Крым в среду, 14 марта. Глава государства, в частности, проехал по Крымскому мосту и посетил новый терминал аэропорта Симферополь, сообщают "Известия".