"Нафтогаз Украины" хочет взыскать с России 8 млрд долларов из-за потерь активов в Крыму

Главным активом "Нафтогаза" в Крыму был "Черноморнефтегаз". После того как Крым вошел в состав России в 2014 году, его имущество было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Рассмотрение иска "Нафтогаза" к России пройдет в мае 2018 года. "Нафтогаз" подал иск к России в Международный трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге в 2017 году. Изначально запрошенная сумма составляла более 5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готова возобновить трехсторонние переговоры по поставкам газа в формате Украина–ЕК–"Газпром".