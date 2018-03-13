"Нафтогаз Украины" хочет взыскать с России 8 млрд долларов из-за потерь активов в Крыму

Коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оценил сумму иска Украины к России из-за потерь активов в Крыму в 8 млрд долларов компенсации с процентами. При этом он отметил, что не знает, как получить деньги в случае удовлетворения требований, пишут "Известия".
Главным активом "Нафтогаза" в Крыму был "Черноморнефтегаз". После того как Крым вошел в состав России в 2014 году, его имущество было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".
Рассмотрение иска "Нафтогаза" к России пройдет в мае 2018 года. "Нафтогаз" подал иск к России в Международный трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге в 2017 году. Изначально запрошенная сумма составляла более 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готова возобновить трехсторонние переговоры по поставкам газа в формате Украина–ЕК–"Газпром".
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