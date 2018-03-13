Антироссийские санкции Евросоюза вступят в силу 14 марта

Принятое 12 марта решение Совета ЕС продлить на полгода (до 15 сентября) ограничительные меры в отношении 150 физических и 38 юридических лиц в связи с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", опубликовано в "Официальном журнале" ЕС, сообщает "Интерфакс".
"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 организациям", — сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В документе отмечалось, что оценка ситуации не позволила найти причины для изменения санкционного режима. При этом с целью актуализации была обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике, пишет bfm.ru.
Пресс-служба Совета ЕС напомнила о других ограничительных мерах, принятых в связи с ситуацией на Украине. Это экономические санкции по ряду секторов, продленные до 31 июля, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие в пределах их территорий до 23 июня.
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