Антироссийские санкции Евросоюза вступят в силу 14 марта

"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 организациям", — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В документе отмечалось, что оценка ситуации не позволила найти причины для изменения санкционного режима. При этом с целью актуализации была обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике, пишет bfm.ru.

Пресс-служба Совета ЕС напомнила о других ограничительных мерах, принятых в связи с ситуацией на Украине. Это экономические санкции по ряду секторов, продленные до 31 июля, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие в пределах их территорий до 23 июня.