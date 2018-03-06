В США назвали условия для снятия санкций с России

Об этом заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWееk в Хьюстоне, пишут "Известия".

"Если оно (правительство РФ. — Ред.) прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — цитирует Салливана "РИА Новости".

Напомним, что 27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США введет новые санкции против России в ближайшие 30 дней: "Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.