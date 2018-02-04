Немецкие депутаты посетили Крым и заявили, что санкции против России были ошибкой

Делегация немецких депутатов из трех региональных парламентов ФРГ посетила с официальным визитом Крым. Они намерены подать сигнал властям своей страны о том, что санкции против России пора отменять, пишет "Российская газета".
"Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной, — рассказал депутат Рогер Бекамп. — Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались, как на России, так и на Германии".
Парламентарии хотят обсудить снятие санкций с России. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ, рассказал председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.
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