Немецкие депутаты посетили Крым и заявили, что санкции против России были ошибкой

"Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной, — рассказал депутат Рогер Бекамп. — Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались, как на России, так и на Германии".

Парламентарии хотят обсудить снятие санкций с России. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ, рассказал председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.