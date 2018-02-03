Минфин США: новые санкции против России опасны для всего мира

Сегодня, 14:39.
Политика

Если США все-таки введет санкций в отношении госдолга РФ, это негативно скажется не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки. Об этом говорится в докладе Минфина США Конгрессу. 

Деньги.
Деньги. Фото: СС0.

"Расширение санкций в отношении суверенного долга и деривативов России может дестабилизировать рынки и создать негативные последствия за пределами России, а побочные эффекты скажутся на мировых финансовых рынках и предприятиях", — говорится в отчете американского казначейства.

В докладе также указывается, что санкции окажут сильное давление на экономический рост в России, усилят нагрузку на ее банковский сектор и "приведут к ответным мерам России против интересов США".

США в августе 2017 года приняли закон, согласно которому госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года предоставить Конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Предполагалось, что Конгресс будет решать, вводить ли ограничительные меры на росдолг РФ, напоминает РИА Новости.

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Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов — всего 210 человек. Однако информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада не было.

Как пишет gazeta.ru, инвесторы интерпретировали полученные данные как маркер того, что США сняли с повестки этот вопрос.

Иностранные инвесторы владеют более чем третью международных суверенных облигаций России. Компания BlackRock Inc., а также инвестиционные партнеры Stone Harbor и JPMorgan Chase & Co. являются тремя крупнейшими держателями рублевой задолженности с объемом инвестиций около $4,9 млрд.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что возможное расширение американских санкций на госдолг России не будет иметь большого влияния на российскую экономику, передает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном запрете США покупки гособлигаций РФ, назвал США "крайне непредсказуемым партнером", в отношениях с которым "всегда приходится быть начеку".

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