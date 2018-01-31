Доктрину продовольственной безопасности России усилили ягодами

70% фруктов и ягод и 90% овощей на внутреннем рынке должны быть отечественного происхождения, следует из документа, подготовленного ведомством.

Изменения в Доктрине будут представлены на рассмотрение правительства уже в феврале. Нововведения связаны в том числе с угрозой западных санкций продовольственной безопасности страны, сообщают "Известия".

Из подготовленного документа следует, что, кроме доли овощей, фруктов и ягод, также поменяются требования к уже существующим нормативам. Так, доля сахара отечественного производства должна теперь увеличиться на 10%, до 90%. Масла российского производства должно также стать больше на 10%, до 90%, а что касается рыбы и рыбной продукции, то их станет больше на 5%: минимальная доля составит 85%.

Изменения связаны с тем, что ягоды и овощи — залог здорового питания. Правда, если страна уже обеспечила себя овощами даже сверх минимальной планки — 96,2%, то долю отечественных фруктов и ягод на рынке еще предстоит нарастить: в 2017 году она составила всего 36%.

Нынешняя Доктрина продовольственной безопасности была утверждена 8 лет назад. С тех пор показатели были достигнуты только по заготовке зерновых культур и картофеля (95%) Показатели по мясу и мясопродуктам (85%), молоку и молокопродуктам (90%), а также соли пищевой (85%) достигнуты не были, однако в новой редакции они остались неизменными, пишет ura.ru.