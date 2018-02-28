Администрация США пригрозила Москве "жестким стилем" общения

Сара Сандерс,

официальный представитель Белого дома:

— Мы останемся жесткими, какими были и в первый год нахождения во власти президента Дональда Трампа. Мы рассматриваем несколько вариантов действий, чтобы предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы в США.

А официальный представитель госдепа США Хизер Науерт, выступавшая на брифинге вместе с Сандерс, сообщила, что США и Россия пока не готовы двигаться дальше в налаживании отношений.

Напомним, что 27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США введет новые санкции против России в ближайшие 30 дней: "Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.