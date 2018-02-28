Военные США "ослепли" и замёрзли на высоте более семи километров

Инцидент случился 29 января 2018 года. Самолёт находился на высоте 7600 метров в 90 километрах от Сиэтла. Boeing направлялся из базы морской авиации Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.

Во время полёта кабину заполнил туман, температура воздуха упала до -30 градусов. Из-за этого приборная доска самолёта покрылась слоем льда.

Экипаж не мог отслеживать обстановку вне самолёта и считывать показания датчиков. Военные начали сверять курс с диспетчерам и успешно вернулись обратно на базу Уидби-Айленд.

На руках пилота и инженера медики обнаружили пузырящиеся раны и ожоги. Один из членов экипажа уже успел вернуться к полетам. Второй до сих пор находится в больнице, пишет life.ru.