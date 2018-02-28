Военные США "ослепли" и замёрзли на высоте более семи километров

Экипаж самолёта американских ВМС Boeing EA-18 Growler подвергся сильному обморожению во время полёта. После после сбоя системы регулирования температуры в кабине, пилот и инженер были "ослеплены" и не могли отслеживать обстановку вне самолёта и считывать показания датчиков.Об этом сообщает Defense News.
Инцидент случился 29 января 2018 года. Самолёт находился на высоте 7600 метров в 90 километрах от Сиэтла. Boeing направлялся из базы морской авиации Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.
Во время полёта кабину заполнил туман, температура воздуха упала до -30 градусов. Из-за этого приборная доска самолёта покрылась слоем льда.
Экипаж не мог отслеживать обстановку вне самолёта и считывать показания датчиков. Военные начали сверять курс с диспетчерам и успешно вернулись обратно на базу Уидби-Айленд.
На руках пилота и инженера медики обнаружили пузырящиеся раны и ожоги. Один из членов экипажа уже успел вернуться к полетам. Второй до сих пор находится в больнице, пишет life.ru.
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