Авиаэксперт рассказал подробности расшифровки "черных ящиков" разбившегося Ан-148

"Надо с аккуратностью относиться к этой к информации. Но если ей верить, специалисты наложили расшифровку речевого самописца на расшифровку параметрического по секундам — и многое вскрылось. Но ведь кроме указателя скорости есть прибор "Авиагоризонт", по нему определяется пространственное положение самолёта. Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен?" — сказал он.

На современных самолётах существует голосовой предупредитель, который говорит: "Прекрати снижение".

"Несмотря на это снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остаётся немало вопросов", — отметил Смирнов.

Комиссия МАК по расследованию катастрофы Ан-148 сообщила, что анализ данных речевого самописца подтвердил сведения параметрического регистратора. Следственный комитет приобщил к уголовному делу результаты расшифровки МАК самописцев Ан-148.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров. В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен.

Справка

Эксперты МАК пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

Факт

Росавиация привлекла ведущих пилотов-инструкторов для разработки программы проведения имитации полетов с отказами различных приборов на комплексном пилотажном тренажере Ан-148, установленном в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, и провести обучение по ней летчиков, управляющих данными самолетами.