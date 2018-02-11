Что известно о самолете Ан-148, потерпевшем крушение в Подмосковье

Самолет, экипаж и пассажиры были застрахованы в "Альфа-Страховании". Стараховщик уже подтвердил эту информацию и сообщил, что находится в контакте с авиакомпанией, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Самолет Ан-148-100B (регистрационный номер RA-61704), который потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье, прилетел в Саратов в 24 марта 2017 года. Эта машина проходила доработки на Воронежском авиационном самолетостроительном обществе (ВАСО) с 9 февраля, то есть более 40 дней.

Борт стал третьим самолетом этой модели, полученным "Саратовскими авиалиниями" в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех 83-местных машин этого типа с авиакомпанией "Россия".

В 2017 году за счет расширения парка машин "Саратовские авиалинии" планировали открыть три десятка новых маршрутов, а в начале года они уже увеличили пассажироперевозки на четверть.

Предполагалось, что из пензенского аэропорта нижневолжский перевозчик с началом весенне-летней навигации начнет выполнять полеты на Ан-148-100B по маршруту Пенза—Домодедово—Киров—Домодедово—Орск—Домодедово—Пенза, сообщал в 2017 году ato.ru. В ходе шести ежедневных рейсов приблизительный налет самолета должен был составить 10 часов. За это время воздушное судно преодолеет более 5,5 тысяч км.

Самолет Ан-148 был разработан в Ураине на государственном предприятии АНТК им. Антонова, свой первый полет совершил в декабре 2004 года. Это ближнемагистральный узкофлюзеляжный самолет.

Необходимость создать воздушное судно, способное перевозить на протяженных маршрутах сравнительно небольшое число пассажиров возникла в 1990-х годах. Ту-134 уже настоятельно требовал замены из-за несоответствия современным нормам по шуму на местности и вредным выбросам.

С 18 июля 2001 года началось проектирование самолёта под руководством Петра Балабуева, получившего обозначение Ан-148. По сравнению с Ан-74 у нового самолёта был более длинный фюзеляж с большим диаметром, крыло другой конструктивной схемы, новые двигатели.

Были проведены консультации с авиакомпаниями постсоветских стран. Тщательно прорабатывались все их пожелания. Многообразие требований авиакомпаний побудили к проработке нескольких вариантов базовой модели.

Одновременно с принятием решения о разработке нового самолёта, надо было определиться с заводом для его серийного выпуска. Вначале рассматривалось возможность производства Ан-148 на Улан-Удэнском заводе, был подготовлен протокол о намерениях, но позже от этого решения отказались. По новому плану производство предусматривалось в Киеве и в Воронеже, в своё время выпускавшем Ан-10 и Ан-12.

При разработке самолёта были использованы узлы и агрегаты производства 214 фирм из пятнадцати стран мира, включая Россию, США, Францию и других.