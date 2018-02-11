В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет, погибло более 70 человек

В МЧС сообщили, что к месту предполагаемого падения самолета направлена группа спасателей. Минтранс рассматривает все версии: от технических неполадок до погодных условий.

Источники Telegram-канала Mash сообщают, что самолет начал разваливаться еще в воздухе. По данным "Интерфакса", он эксплуатировался восемь лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148. Следователи предполагают, что авария произошла в результате нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.



"Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — пояснила представитель СКР Светлана Петренко.

По данным источников "Ленты.ру", рядом с самолетом нашли обломки вертолета "Почты России". Не исключается, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе. Официально версия о столкновении с вертолетом пока не подтверждена.

"Почта России" рассказала, что на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 был небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом порядка 20 кг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, комментируя информацию о наличии конвертов с письмами на месте крушения.

По последним данным, на месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел, пишет "Лента.ру".