В горах Ирана разбился пассажирский самолет

В иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находилось 66 человек. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как передает РИА Новости, самолет иранской компании Aseman Airlines летел из Тегеран в Ясудж. По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. В самой авиакомпании говорят, что самолет врезался в гору.
По словам губернатора провинции Исхафан, спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения из-за плохой погоды, пишет RT.
Остался ли в живых кто-то из пассажиров или членов экипажа, еще неизвестно. Как и то, были ли в самолете россияне. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что это маловероятно, так как такой маршрут не востребован у туристов, передает "Интерфакс".
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