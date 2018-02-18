В горах Ирана разбился пассажирский самолет

Как передает РИА Новости, самолет иранской компании Aseman Airlines летел из Тегеран в Ясудж. По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. В самой авиакомпании говорят, что самолет врезался в гору.

По словам губернатора провинции Исхафан, спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения из-за плохой погоды, пишет RT.

Остался ли в живых кто-то из пассажиров или членов экипажа, еще неизвестно. Как и то, были ли в самолете россияне. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что это маловероятно, так как такой маршрут не востребован у туристов, передает "Интерфакс".