Самолет Новосибирск — Москва экстренно приземлился из-за острого приступа у стюардессы

В Перми из-за острого приступа у стюардессы совершил вынужденную посадку Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сообщает Национальная служба новостей.
Бортпроводнице стало не по себе практически сразу после того, как самолет оторвался от земли. Медик, оказавшийся среди пассажиров, посчитал, что "до Москвы девушка дотянет". Но состояние стюардессы стало ухудшаться.
Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку. Бортпроводницу госпитализировали.
Предварительный диагноз "аппендицит" у стюардессы не подтвердился. Тем не менее, ей потребовалась срочная операция. Женщина прооперирована, сейчас ее жизнь вне опасности.
"На борту Boeing 737-800 находился 181 пассажир. Для обеспечения безопасности полетов на каждого бортпроводника должно приходиться не более 50 пассажиров, поэтому с рейса пришлось снять 31 человека", — рассказала "URA.RU" Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании "Победа".
По словам представительницы "Победы", оставшиеся в Перми пассажиры — добровольцы. "Люди отнеслись с пониманием к ситуации, обошлось без скандала. Все они получили возврат денег за рейс и доставлены в Москву бесплатно. 27 человек через несколько часов были отправлены рейсами других компаний. Четверо — еще позже — следующим рейсом "Победы", — продолжает Селиванова.
Самолет продолжил полет, пишет aex.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.