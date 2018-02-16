Самолет Новосибирск — Москва экстренно приземлился из-за острого приступа у стюардессы

Бортпроводнице стало не по себе практически сразу после того, как самолет оторвался от земли. Медик, оказавшийся среди пассажиров, посчитал, что "до Москвы девушка дотянет". Но состояние стюардессы стало ухудшаться.

Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку. Бортпроводницу госпитализировали.

Предварительный диагноз "аппендицит" у стюардессы не подтвердился. Тем не менее, ей потребовалась срочная операция. Женщина прооперирована, сейчас ее жизнь вне опасности.

"На борту Boeing 737-800 находился 181 пассажир. Для обеспечения безопасности полетов на каждого бортпроводника должно приходиться не более 50 пассажиров, поэтому с рейса пришлось снять 31 человека", — рассказала "URA.RU" Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании "Победа".

По словам представительницы "Победы", оставшиеся в Перми пассажиры — добровольцы. "Люди отнеслись с пониманием к ситуации, обошлось без скандала. Все они получили возврат денег за рейс и доставлены в Москву бесплатно. 27 человек через несколько часов были отправлены рейсами других компаний. Четверо — еще позже — следующим рейсом "Победы", — продолжает Селиванова.

Самолет продолжил полет, пишет aex.ru.