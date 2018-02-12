Пассажирка рейса Москва-Барнаул рассказала свою версию гибели человека на борту самолета

Напомним, самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге после того, как пассажиру на борту стало плохо. "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщал, что мужчина сразу вел себя странно, "хлопал дверьми, раскидывал обувь и издавал странные звуки". В конце концов ему стало плохо и экипаж решил садиться в ближайшем аэропорту. Рейс приземлился в полтретьего ночи, а медики констатировали смерть человека — по данным издания, он скончался еще в воздухе. Самолет вылетел в Барнаул только спустя четыре часа.

Жительница Барнаула Ольга Немоляева рассказала altapress.ru немного другую версию случившегося.

Ольга Немоляева,

жительница Барнаула:

— Поначалу все было хорошо, экипаж был вежливый, летели спокойно. Через два часа после начала полета один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Стюардесса сразу сообщила об этом пилоту. Он попросил оказать помощь человеку, если среди пассажиров есть медицинский работник. Но таких людей на борту не оказалось. Члены экипажа начали оказывать помощь средствами из аптечки, но ничего не помогало. Пилот принял решение посадить самолет в Кольцово. Больной пассажир начал угрожать экипажу, требовал что-нибудь сделать, его успокаивали. Когда мы приземлились, приехала "скорая". Мы все это время сидели на своих местах. Мужчине внезапно стало хуже, фельдшеры поспешили за дополнительным оборудованием, но к сожалению, было поздно. Он скончался в самолете.

После того, как мужчина умер, к самолету подъехал наряд полиции. Они опросили экипаж и пассажиров. Затем, по словам Ольги, пилот объявил, что всем придется подождать в аэропорту, и принес извинения за доставленные неудобства. В ответ на расспросы пассажирки бортпроводник сказал, что это был просто дебош.

Ольга Немоляева,

жительница Барнаула:

— Потом я опросила других пассажиров и выяснила, что мужчине было плохо еще до посадки — он был весь красный, у него тряслись руки. До психоза его никто не доводил — он просто был с похмелья, и ему было плохо и страшно. Действия бортпроводников не помогали, поэтому он начал паниковать, угрожать и дебоширить.

По описанию Ольги, на вид погибшему было около 40 лет, он был плотного телосложения. Был ли мужчина барнаульцем, неизвестно.