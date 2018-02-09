Пассажир рейса Москва-Барнаул скончался после приступа психоза

9 февраля на борту самолета, который выполнял рейс из Москвы в Барнаул, скончался пассажир, пишет "Интерфакс".
Очевидцы рассказали, что после взлета пассажир сразу повел себя странно. Он раскидывал обувь, хлопал дверью туалета и издавал странные звуки. По словам собеседника агентства, экипаж решил, что мужчина — авиадебошир. Командир принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.
Вскоре самочувствие пассажира ухудшилось. Из носа пошла кровь, а изо рта пена. Мужчина упал на пол и в конвульсиях скончался до того, как самолет приземлился в Екатеринбурге.
Самолет экстренно сел в аэропорту Кольцова в 2:34 по местному времени. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира. В Барнаул рейс вылетел только спустя 4 часа.
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