Пассажир рейса Москва-Барнаул скончался после приступа психоза

Очевидцы рассказали, что после взлета пассажир сразу повел себя странно. Он раскидывал обувь, хлопал дверью туалета и издавал странные звуки. По словам собеседника агентства, экипаж решил, что мужчина — авиадебошир. Командир принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.

Вскоре самочувствие пассажира ухудшилось. Из носа пошла кровь, а изо рта пена. Мужчина упал на пол и в конвульсиях скончался до того, как самолет приземлился в Екатеринбурге.

Самолет экстренно сел в аэропорту Кольцова в 2:34 по местному времени. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира. В Барнаул рейс вылетел только спустя 4 часа.