Избившего стюардессу москвича "встретили" полицейские при возвращении из Нью-Йорка

Пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Нью-Йорк.
Мужчина нарушал общественный порядок, матерился, ударил в лицо стюардессу.
"Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице", — говорится в сообщении МВД РФ.
Пострадавшая бортпроводница обратилась с заявлением к полицейским в аэропорту "Шереметьево". Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции по возвращении в Россию, пишет bfm.ru.
Авиадебоширом оказался 38-летний москвич. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.
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