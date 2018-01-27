Избившего стюардессу москвича "встретили" полицейские при возвращении из Нью-Йорка

Мужчина нарушал общественный порядок, матерился, ударил в лицо стюардессу.

"Инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нью-Йорк. Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице", — говорится в сообщении МВД РФ.

Пострадавшая бортпроводница обратилась с заявлением к полицейским в аэропорту "Шереметьево". Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции по возвращении в Россию, пишет bfm.ru.

Авиадебоширом оказался 38-летний москвич. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.