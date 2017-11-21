Алтайский авиадебошир признался, что выпил перед полетом из-за гибели друга в ДНР

Топ-менеджера заринской компании осудили в Перми за хулиганство, совершенном на воздушном транспорте. Во время суда 43-летний мужчина рассказал, что давно не пьет, но перед полетом узнал о том, что в ДНР погиб его лучший друг, принял спиртное и из-за этого устроил скандал на борту рейса "Новосибирск-Москва". Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Перми.
Заринцу грозило наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или лишения свободы до 5 лет. 16 августа этого года он ходил по проходу в летящем самолете авиакомпании S7 и матерился. Его пытались урезонить пассажиры и члены экипажа, но дебошир опять отвечал им матом. На одного из пассажиров он даже набросился с кулаками.
Мужчина явился на суд с Псалтырем в кожаном переплете с позолоченными страницами, пишет "Комсомолка". На заседании он рассказал о своей благотворительной деятельности. Оказалось, что подсудимый помогал людям, живущим в самопровозглашенной Донецкой народной республике (он сам родом с Донбасса).
В суде его адвокат показал благодарственные письма от мэрии одного города из ДНР, школы-интерната и детского сада, которым он в 2015 и 2016 годах оказывал помощь. Так, например, подсудимый оплатил дорогостоящую операцию, оказал гуманитарную помощь, доставлял стройматериалы. А в разгар боев в ДНР в 2014 году заринец вывез из зоны боевых действий девять человек. Некоторые из них (его родственники) три года жили на его квартире и были у него на иждивении.
Кроме того, в суде была обнародована смс-переписка подсудимого с побитым им пассажиром рейса. Судя по этой распечатке, заринец извинился и предложил потерпевшему возместить ущерб. Тот от денег отказался, сказав, что дебошир может отдать их детям в хоспис. По словам подсудимого, он тут же перевел в хоспис 100 тысяч рублей.
Также адвокат рассказал о том, что на иждивении у подсудимого находятся несовершеннолетняя дочь, супруга и пожилая мать, а сам он, как глубоко верующий человек, помогает устанавливать купола на храмы и строит купели.
О себе заринский авиахулиган рассказал, что он бывший спортсмен, у него множество травм, весной перенес инсульт, после чего стал принимать некие таблетки. Узнав о гибели друга в ДНР, он выпил с горя всего 150 г водки, но, по словам подсудимого, спиртное оказалось несовместимым с лекарством. Это, якобы, и послужило причиной дебоша.
В итоге заринца осудили по уголовной статье. Ему придется заплатить штраф в размере 330 тысяч рублей. Ранее подсудимый в досудебном порядке урегулировал иск авиакомпании S7, выплатив 525 тысяч рублей за вынужденную посадку. А в августе после задержания, когда дебошир отказался от медосвидетельствования, суд арестовал его на 10 суток, которые мужчина отбыл в пермском ИВС.
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