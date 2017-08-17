Житель Алтайского края устроил дебош в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву

Сообщается, что скандал устроил 43-летний житель Алтайского края.

По данным транспортной полиции, в Перми к приземлившемуся борту направили наряд, пассажир был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. Установлено, что 43-летний житель Алтайского края находился на борту воздушного судна и имел признаки опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников, а также нанес несколько ударов одному из пассажиров. Гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Бортпроводники долго пытались успокоить мужчину, затем капитан воздушного судна сделал ему предупреждение по громкой связи. В конце концов его уволокли в салон бизнес-класса. Пассажиров оттуда попросили пересесть в эконом. Его ремнями привязали к креслу, но это не помогло — он пару раз постарался выбежать оттуда, поэтому бортпроводники попросили пересесть пассажиров на задние кресла, сообщает НГС.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.