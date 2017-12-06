Путин подписал закон, разрешающий компаниям не продавать дебоширам билеты на самолет

Ранее сообщалось, что документ был принят Госдумой 17 ноября, в свою очередь Совет Федерации одобрил его 29 ноября.

По новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании тогда, когда причины будут подтверждены документально. К примеру, если он едет лечиться, на похороны родственника или сопровождает пассажира-инвалида.

Пассажира смогут включить в черный список на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту самолета действий, которые угрожают безопасности эксплуатации воздушного судна.

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год, а также должен уведомить в письменной форме авиадебошира о внесении его в реестр, и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.

Пассажир, включенный в черный список, будет иметь право обжаловать это в суде.