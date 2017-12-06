Путин подписал закон, разрешающий компаниям не продавать дебоширам билеты на самолет

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Документ опубликован после подписания главой государства на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что документ был принят Госдумой 17 ноября, в свою очередь Совет Федерации одобрил его 29 ноября.
По новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании тогда, когда причины будут подтверждены документально. К примеру, если он едет лечиться, на похороны родственника или сопровождает пассажира-инвалида.
Пассажира смогут включить в черный список на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту самолета действий, которые угрожают безопасности эксплуатации воздушного судна.
Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год, а также должен уведомить в письменной форме авиадебошира о внесении его в реестр, и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.
Пассажир, включенный в черный список, будет иметь право обжаловать это в суде.
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