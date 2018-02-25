Российских хакеров подозревают во взломе компьютеров на Олимпиаде из мести

Разведка США уверена в причастности российских хакеров к масштабной кибератаке на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в Пхенчхане, пишут "Ведомости" со ссылкой на The Washington Post.
Компьютеры были взломаны за день до открытия Олимпиады. Организаторы не делали заявлений, однако подтвердили факт кибератаки: в Пхенчхане наблюдались перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией. Некоторые пользователи не могли зайти на сайт Олимпиады, чтобы распечатать билет на открытие соревнований.
По сообщению WP, кибератаку организовали так, чтобы подозрения пали на КНДР. Однако, по мнению американских спецслужб, за взломом стоят российские хакеры, которые таким образом хотели отомстить МОК за дисквалификацию сборной России.
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