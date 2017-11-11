В Барнауле создали "кабердружину", которая будет бороться с преступностью в интернете

В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org. В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org. В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org. В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org. В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org. В Барнауле создали новый отряд народной дружины, который будет бороться с преступлениями в сети. Фото: barnaul.org.

Командиром "кибердружины" стал Денис Беспалов. В отряд уже начали вербовать людей "со специальными навыками". Дружина будет работать совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Геннадий Королев, председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, командир народной дружины "Барнаульская" отметил, что что штаб принял решение создать кибер отряд из-за проникновения преступности "в новые сферы жизни человека, например, интернет".

На встрече с дружинниками сити-менеджер горда Сергей Дугин поблагодарил за активную гражданскую позицию дружинников и отметил наиболее отличившихся. "Волонтёрское движение в сфере охраны общественного порядка в Барнауле набирает обороты, в него вливаются новые участники, общая численность дружины уже превысила полторы тысячи человек", — отметил Дугин.

На данный момент в народной дружине "Барнаульская" 1 530 человек. За 10 месяцев года дружинники приняли участие в 3 472 мероприятиях по охране общественного порядка. С помощью дружинников удалось выявить и раскрыть 30 преступлений и 6447 административных правонарушений.