Специалисты назвали самые ненадежные пароли 2017 года

Для составления рейтинга специалисты проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году. В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль 123456. На втором месте расположился password ("пароль"), а третья позиция досталась 12345678.

В этом году пользователи стали массово устанавливать пароли, которые были связаны с киноэпопеей "Звездные войны". Пароль starwars ("звездные войны") использовать опасно — хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, поскольку понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами, пишет Lenta.ru.

Факт

В начале года специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация "123456". Эксперты проанализировали данные крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль "123456" используют около 17 процентов интернет-пользователей.