Трамп назвал позором действия России в Сирии

Сегодня, 19:20.
Политика

Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал "позором" действия Москвы и Тегерана в этой стране, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что позор — это действия США в Ливии, Югославии и Ираке.

Трампу задали вопрос о там, как он оценивает происходящее в сирийской Восточной Гуте.

"Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с в последнее время, — это позор", — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии.

Президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). "Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой", — указал Трамп.

Сирийские правительственные войска начали наносить удары по позициям исламистских группировок в пригороде Дамаска Восточной Гуте 18 февраля. Обосновавшиеся там террористы обстреливают кварталы сирийской столицы.

Леонид Слуцкий дает интервью.
Леонид Слуцкий дает интервью.

На высказывания президента США резко отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью изданию "Взгляд".

Он заявил что мотивы Трампа ему совершенно понятны — ему надо приписать себе победу над терроризмом, принизив роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако "Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с И, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке", — сказал Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".

Он подчеркнул, что Россия борется с террористами, а не пытается "незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам", а также "была готова и готова до сих пор оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии".

"Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили", – заключил Слуцкий.

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