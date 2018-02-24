Трамп назвал позором действия России в Сирии

Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал "позором" действия Москвы и Тегерана в этой стране, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что позор — это действия США в Ливии, Югославии и Ираке.
Трампу задали вопрос о там, как он оценивает происходящее в сирийской Восточной Гуте.
"Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с в последнее время, — это позор", — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии.
Президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). "Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой", — указал Трамп.
Сирийские правительственные войска начали наносить удары по позициям исламистских группировок в пригороде Дамаска Восточной Гуте 18 февраля. Обосновавшиеся там террористы обстреливают кварталы сирийской столицы.
На высказывания президента США резко отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью изданию "Взгляд".
Он заявил что мотивы Трампа ему совершенно понятны — ему надо приписать себе победу над терроризмом, принизив роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако "Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с И, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке", — сказал Слуцкий.
Слуцкий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".
Он подчеркнул, что Россия борется с террористами, а не пытается "незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам", а также "была готова и готова до сих пор оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии".
"Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили", – заключил Слуцкий.
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