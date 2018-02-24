Трамп назвал позором действия России в Сирии

Трампу задали вопрос о там, как он оценивает происходящее в сирийской Восточной Гуте.

"Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с в последнее время, — это позор", — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии.

Президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). "Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой", — указал Трамп.

Сирийские правительственные войска начали наносить удары по позициям исламистских группировок в пригороде Дамаска Восточной Гуте 18 февраля. Обосновавшиеся там террористы обстреливают кварталы сирийской столицы.

На высказывания президента США резко отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью изданию "Взгляд".

Он заявил что мотивы Трампа ему совершенно понятны — ему надо приписать себе победу над терроризмом, принизив роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако "Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с И, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке", — сказал Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".

Он подчеркнул, что Россия борется с террористами, а не пытается "незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам", а также "была готова и готова до сих пор оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии".

"Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили", – заключил Слуцкий.