Путин вручил Звезду Героя России вдове и родителям летчика сбитого в Сирии Су-25

Путин вручил награду вдове погибшего, Ольге Филиповой. За наградой также вышли отец и мать героя, передает сайт Кремля.

"Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына. Русского офицера. Сына своего Отечества", — сказал президент.

Путин отметил, что Филипов принял неравный бой с террористами, но не сдался и не отступил. "И мы имеем полное право сравнить его с героями-защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда, — добавил он. — Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине".