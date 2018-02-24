СМИ: зачем в Сирию прилетели еще два наших СУ-57

На авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два российских истребителя Су-57, пишет lenta.ru со ссылкой на сообщение в Твиттере, появившееся еще утром 22 февраля. Минбороны РФ пока официально не прокомментировало появление в Сирии истребителей нового поколения. А западные СМИ активно это обсуждают. И не только западные.
Сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57, пишет издание. Вместе с последними в страну также прибыли четыре Су-35С и самолет радиолокационного дозора А-50У.
Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, комментируя сведения РИА Новости, предположил: появление истребителей — сдерживающий фактор для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают на территорию Сирии.
Топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности сказал газете "Коммерсантъ", что самолёты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения.
В западных СМИ тоже комментируют передислокацию истребителей нового поколения. В частности, британское издание The Express выпустило статью под заголовком "Российское военное предупреждение: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей". В ней предполагается, что президент России отправил новое вооружение для испытания в боевых условиях.
Справка
Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"), сообщает Википедия.
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