СМИ: зачем в Сирию прилетели еще два наших СУ-57

Сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57, пишет издание. Вместе с последними в страну также прибыли четыре Су-35С и самолет радиолокационного дозора А-50У.

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, комментируя сведения РИА Новости, предположил: появление истребителей — сдерживающий фактор для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают на территорию Сирии.



Топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности сказал газете "Коммерсантъ", что самолёты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения.

В западных СМИ тоже комментируют передислокацию истребителей нового поколения. В частности, британское издание The Express выпустило статью под заголовком "Российское военное предупреждение: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей". В ней предполагается, что президент России отправил новое вооружение для испытания в боевых условиях.

Справка

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"), сообщает Википедия.