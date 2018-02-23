США не исключают удара по правительственным силам Сирии

"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", — заявила Хейли.

Постпред подчеркнула, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по мнению Хейли, "прикрывает" правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту, передает РИА Новости.

Ранее представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил, что Соединенные штаты не рассматривают появление российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии.

21 февраля пользователь Wael Al Hussaini разместил в Twitter видеозапись, на которой были запечатлены российские самолеты, включая новейший Су-57, в небе над Сирией.