США не исключают удара по правительственным силам Сирии

Вашингтон не исключает применения военной силы против правительственных сил Сирии. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета.
"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", — заявила Хейли.
Постпред подчеркнула, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по мнению Хейли, "прикрывает" правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту, передает РИА Новости.
Ранее представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил, что Соединенные штаты не рассматривают появление российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии.
21 февраля пользователь Wael Al Hussaini разместил в Twitter видеозапись, на которой были запечатлены российские самолеты, включая новейший Су-57, в небе над Сирией.
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