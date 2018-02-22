Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом Путина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя резко отреагировал на заявление американской коллеги Никки Хэйли, которая назвала российские власти "режимом Путина", сообщает РИА Новости.
Во время обсуждения Устава ООН постпред США в международной организации Никки Хейли заявила: "Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима , Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот".
Небензя в ответ на это заметил: "Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", пишет polit.ru.
Ранее Хэйли неоднократно выступала с критическими замечаниями в адрес России, в частности заявила: "Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается нынешнего курса и пока оно ведет себя так, как сейчас".
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