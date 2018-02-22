Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом Путина

Сегодня, 17:55.
Политика

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя резко отреагировал на заявление американской коллеги Никки Хэйли, которая назвала российские власти "режимом Путина", сообщает РИА Новости.

Василий Небензя, постпред России в ООН.
Василий Небензя, постпред России в ООН. Фото: ouncil.gov.ru.

Во время обсуждения Устава ООН постпред США в международной организации Никки Хейли заявила: "Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима , Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот".

Небензя в ответ на это заметил: "Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", пишет polit.ru.

Ранее Хэйли неоднократно выступала с критическими замечаниями в адрес России, в частности заявила: "Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается нынешнего курса и пока оно ведет себя так, как сейчас".

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