Постпред РФ при ООН потребовал не называть российскую власть режимом Путина

Во время обсуждения Устава ООН постпред США в международной организации Никки Хейли заявила: "Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима , Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот".

Небензя в ответ на это заметил: "Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", пишет polit.ru.

Ранее Хэйли неоднократно выступала с критическими замечаниями в адрес России, в частности заявила: "Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается нынешнего курса и пока оно ведет себя так, как сейчас".