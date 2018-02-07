Пицца, мыло и свежий воздух. Сибиряки весело встречают в соцсетях приезд Путина

Так продавцы пиццы решили в своей рекламе объединить две важные для Красноярска новости: прилет президента РФ и объявленный из-за сильного загрязнения воздуха режим "черного неба".

Историю про то, что во время визита Путина воздух стал чище, жители Красноярска также обыгрывают в соцсетях:

Красноярцам вообще нравится чистота на улицах, что они напрямую связывают ее с приездом дорогого гостя:

Сегодня свершилось чудо - около маминой работы, было очень много всяких внешних лавочек со всякой всячиной типо рыбы и шерстяных носков, сейчас же там такая пустота, прям прелесть. #спасибоПутинузаэто #Красноярск — пур пур (@pur_purika) 7 февраля 2018 г.

По поводу этого визита даже создали первую "фотожабу":

Тем временем Новосибирск только разминается перед приездом Владимира Владимировича. В сети пока ходит одна любопытная новосибирская история, появившаяся как раз к предстоящему визиту. Некая жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина, сообщает "НГС.Новости". Первая партия продукции сделана из натуральных ингредиентов и доступна в пяти разных видах: черносмородиновое мыло, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.