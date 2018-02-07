Пицца, мыло и свежий воздух. Сибиряки весело встречают в соцсетях приезд Путина

Сегодня, 15:41.
Политика

7 и 8 февраля Владимир Путин побывает с визитами в Красноярске и Новосибирске. Накануне и уже во время его прилета в Красноярск в соцсетях появились различные забавные сообщения, касающиеся визита лидера.

Красноярские рекламащики подсуетились к визиту Путина в город. 7 февраля 2018 года.
Красноярские рекламащики подсуетились к визиту Путина в город. 7 февраля 2018 года. Фото: vk.com/kraschp.

Так продавцы пиццы решили в своей рекламе объединить две важные для Красноярска новости: прилет президента РФ и объявленный из-за сильного загрязнения воздуха режим "черного неба".

Историю про то, что во время визита Путина воздух стал чище, жители Красноярска также обыгрывают в соцсетях:

Красноярцам вообще нравится чистота на улицах, что они напрямую связывают ее с приездом дорогого гостя:

По поводу этого визита даже создали первую "фотожабу":

Тем временем Новосибирск только разминается перед приездом Владимира Владимировича. В сети пока ходит одна любопытная новосибирская история, появившаяся как раз к предстоящему визиту. Некая жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина, сообщает "НГС.Новости". Первая партия продукции сделана из натуральных ингредиентов и доступна в пяти разных видах: черносмородиновое мыло, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.

В Новосибирске стали делать мыло в виде бюстиков Путина.
В Новосибирске стали делать мыло в виде бюстиков Путина.
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