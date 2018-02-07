Пицца, мыло и свежий воздух. Сибиряки весело встречают в соцсетях приезд Путина

7 и 8 февраля Владимир Путин побывает с визитами в Красноярске и Новосибирске. Накануне и уже во время его прилета в Красноярск в соцсетях появились различные забавные сообщения, касающиеся визита лидера.
Так продавцы пиццы решили в своей рекламе объединить две важные для Красноярска новости: прилет президента РФ и объявленный из-за сильного загрязнения воздуха режим "черного неба".
Историю про то, что во время визита Путина воздух стал чище, жители Красноярска также обыгрывают в соцсетях:
Посоны, Путин приехал. Выходим на улицу, дышим, пока не поздно. #Красноярск— Ready to go (@MeteoraFan) 7 февраля 2018 г.
Путин прилетел в Красноярск подышать свежим воздухом.— OTSUKA-re-SAMA (@OTSUKA_re_SAMA) 7 февраля 2018 г.
Ba-dum-tss.
Красноярцам вообще нравится чистота на улицах, что они напрямую связывают ее с приездом дорогого гостя:
Сегодня свершилось чудо - около маминой работы, было очень много всяких внешних лавочек со всякой всячиной типо рыбы и шерстяных носков, сейчас же там такая пустота, прям прелесть. #спасибоПутинузаэто #Красноярск— пур пур (@pur_purika) 7 февраля 2018 г.
По поводу этого визита даже создали первую "фотожабу":
Тем временем Новосибирск только разминается перед приездом Владимира Владимировича. В сети пока ходит одна любопытная новосибирская история, появившаяся как раз к предстоящему визиту. Некая жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина, сообщает "НГС.Новости". Первая партия продукции сделана из натуральных ингредиентов и доступна в пяти разных видах: черносмородиновое мыло, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.
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