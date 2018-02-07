Владимир Путин прилетел в Сибирь

Владимир Путин начал свою поездку по Сибири. 7 февраля он прилетел в Красноярск, а 7-8 февраля посетит Новосибирск, пишет "Интерфакс".
Президент приземлился в аэропорту около 9 утра на правительственном самолете Ил-96 RSD 507. По официальному плану глава государства осмотрит объекты зимней Универсиады-2019, встретиться с футболистами-чемпионами из "Тотема" и проведет совещание по студенческим играм 2019 года.
В рамках поездки президента будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".
В соцсетях пишут, что из-за приезда президента в городе закрыли единственный аэропорт и задержали рейсы, люди не могли улететь. Также жители края сообщают, что на въезде в город стоят сотни фур, которые не пускают в Красноярск. По данным ГИБДД, запрета на въезд большегрузов на въезд в город не было — инспекторы приостанавливали движение на момент передвижения колонны президента.
Сотня фур стоит на въезде в Красноярск #красноярск https://t.co/iSILTyGJWE pic.twitter.com/t7XrSsDtWi— НГС.КРАСНОЯРСК (@top_ngs_news24) February 7, 2018
По данным красноярских СМИ, в городе отменили режим "черного неба" из-за сильного ветра.
В Новосибирске Путин посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики им.Г.И.Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения РАН и вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.
Ранее altapress.ru писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что визит президента в сибирские регионы можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов.
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