Владимир Путин прилетел в Сибирь

Президент приземлился в аэропорту около 9 утра на правительственном самолете Ил-96 RSD 507. По официальному плану глава государства осмотрит объекты зимней Универсиады-2019, встретиться с футболистами-чемпионами из "Тотема" и проведет совещание по студенческим играм 2019 года.

В рамках поездки президента будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "ГМК "Норильский никель" и ООО "Русская платина".

В соцсетях пишут, что из-за приезда президента в городе закрыли единственный аэропорт и задержали рейсы, люди не могли улететь. Также жители края сообщают, что на въезде в город стоят сотни фур, которые не пускают в Красноярск. По данным ГИБДД, запрета на въезд большегрузов на въезд в город не было — инспекторы приостанавливали движение на момент передвижения колонны президента.

По данным красноярских СМИ, в городе отменили режим "черного неба" из-за сильного ветра.

В Новосибирске Путин посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики им.Г.И.Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения РАН и вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

Ранее altapress.ru писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что визит президента в сибирские регионы можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов.