Путин прилетит в Сибирь с проверкой

В первой половине февраля также ожидается поездка главы государства в другой сибирский город — Красноярск. Визит в Красноярск связан с подготовкой в Универсиаде, которая пройдет в городе в марте 2019 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "Известиям" подготовку визитов, пояснив, что их можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов.

Политолог Андрей Колядин полагает, что, посещая тот или иной регион, глава государства дает понять местным элитам, что назначенные им люди — не временные.

Факт

Сейчас врио губернаторов работают в 12 регионах — в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, Ненецком АО, в Новосибирской, Орловской, Нижегородской, Самарской, Омской, Псковской, Ивановской и Воронежской областях. Выборы в этих субъектах пройдут в Единый день голосования — 10 сентября.

Справка

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ушел в отставку по собственному желанию 6 октября. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона Андрея Травникова — бывшего мэра Вологды и экс-заместителя полпреда в Северо-Западном федеральном округе. 9 октября состоялось официальное представление нового руководителя правительству, депутатам и главам органов местного самоуправления.

Александр Усс до осени 2017 года был спикером заксобрания Красноярского края. Однако в конце сентября Виктор Толоконский, предвосхищая свое увольнение, заявил, что уходит в отставку и уехал в Новосибирск. Спустя два дня президент Владимир Путин назначил на его место Усса, пишет Тайга.инфо.