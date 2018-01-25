Бронепоезд на запасном пути: Путин поставил сроки перевода оборонки на "мирные рельсы"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 2020 года и прохождения пика поставок по гособоронзаказу надо будет максимально занять мощности оборонки выпуском гражданской продукции, пишет "Интерфакс".
Об этом он сказал на площадке организации "Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проходило совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК,
"Конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", — сказал президент РФ Владимир Путин, пишет polit.ru.
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