Бронепоезд на запасном пути: Путин поставил сроки перевода оборонки на "мирные рельсы"

Об этом он сказал на площадке организации "Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проходило совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК,

"Конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", — сказал президент РФ Владимир Путин, пишет polit.ru.