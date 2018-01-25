Бронепоезд на запасном пути: Путин поставил сроки перевода оборонки на "мирные рельсы"

Сегодня, 15:14.
Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 2020 года и прохождения пика поставок по гособоронзаказу надо будет максимально занять мощности оборонки выпуском гражданской продукции, пишет "Интерфакс".

Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении. Фото: kremlin.ru.

Об этом он сказал на площадке организации "Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проходило совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК,

"Конечно, выпуск гражданской продукции должен полностью максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден", — сказал президент РФ Владимир Путин, пишет polit.ru.

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