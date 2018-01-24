Директор ЦРУ рассказал, с какими мыслями просыпается Путин

Вчера, 18:26.
Политика

Президент РФ Владимир Путин стремится восстановить величие России, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

Шпион. Наблюдение.
Шпион. Наблюдение. Фото: открытые источники в интернете.

Глава российского государства по-прежнему считает величайшей неудачей XX века развал Советского Союза. "Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", — цитирует РИА Новости Помпео, который выступил в Вашингтоне.

При этом "главный американский разведчик" не рассказал, откуда ему известны предполагаемые мысли Путина, пишет bfm.ru.

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