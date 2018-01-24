Директор ЦРУ рассказал, с какими мыслями просыпается Путин

Глава российского государства по-прежнему считает величайшей неудачей XX века развал Советского Союза. "Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание", — цитирует РИА Новости Помпео, который выступил в Вашингтоне.

При этом "главный американский разведчик" не рассказал, откуда ему известны предполагаемые мысли Путина, пишет bfm.ru.