В монастыре рассказали, как Путин готовился к крещенскому купанию

"Готовились к празднику, как обычно. Президент прибыл, зашел в храм, помолился. Отслужили молебен преподобному Нилу, он приложился к его, другим святыням, поставил свечи, а потом в сопровождении губернатора Тверской области Игоря Рудени и митрополита Тверского и Кашинского Виктора отправился на купания", — рассказал Иаков.

Путин провел в проруби размером примерно 2x2 м около двух минут. Как сказал иеромонах, после купаний Путин "пообщался с губернатором и с владыкой".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент "уже на протяжении ряда лет" окунается в прорубь.