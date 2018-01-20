В монастыре рассказали, как Путин готовился к крещенскому купанию

В Нило-Столобенской пустыни о визите Путина узнали за пару дней, но особо к этому не готовились. Президент окунулся в прорубь, температура воды которой составила четыре градуса тепла, сообщил РБК помощник наместника обители по связям с общественностью иеромонах Иаков.
"Готовились к празднику, как обычно. Президент прибыл, зашел в храм, помолился. Отслужили молебен преподобному Нилу, он приложился к его, другим святыням, поставил свечи, а потом в сопровождении губернатора Тверской области Игоря Рудени и митрополита Тверского и Кашинского Виктора отправился на купания", — рассказал Иаков.
Путин провел в проруби размером примерно 2x2 м около двух минут. Как сказал иеромонах, после купаний Путин "пообщался с губернатором и с владыкой".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент "уже на протяжении ряда лет" окунается в прорубь.
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