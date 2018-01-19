Изумленные африканцы и бесстрашные русские: как проходит Крещение в Барнауле

Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле, Виктория Гальцева. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крещение в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В обед к проруби пришли на экскурсию студенты из Эфиопии, Зимбабве и Китая. Иностранцы с изумлением смотрели на смелых и немного сумасшедших русских людей, которые не боялись спуститься в ледяную воду при температуре -18°C. Окунуться вслед за барнаульцами они не решились: самые храбрые только умылись святой водой.

Нырнуть в прорубь пришла и доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, прима Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева. Актриса была с мужем и детьми. Эту традицию семья Гальцевых соблюдает уже несколько лет.