Изумленные африканцы и бесстрашные русские: как проходит Крещение в Барнауле

19 января с самого утра барнаульцы потянулись к Крещенскому городку на Речном вокзале, чтобы окунуться в иордань в Оби. В их числе оказались иностранцы и даже доверенное лицо Путина. Как это было — смотрите в фоторепортаже Анны Зайковой.
В обед к проруби пришли на экскурсию студенты из Эфиопии, Зимбабве и Китая. Иностранцы с изумлением смотрели на смелых и немного сумасшедших русских людей, которые не боялись спуститься в ледяную воду при температуре -18°C. Окунуться вслед за барнаульцами они не решились: самые храбрые только умылись святой водой.
Нырнуть в прорубь пришла и доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, прима Алтайского театра музкомедии Виктория Гальцева. Актриса была с мужем и детьми. Эту традицию семья Гальцевых соблюдает уже несколько лет.
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