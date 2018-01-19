Кремль опубликовал фото с крещенских купаний Путина на озере Селигер

Президент РФ Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения Господня, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля".
Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, но о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.
Священники РПЦ в крещенскую ночь планировали освятить воды всех четырех океанов планеты Земля.
Факт
Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью (РПЦ) в ночь на 19 января.
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