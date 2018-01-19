Коммунальщики рассказали, откуда в барнаульском храме святая вода

18 января в барнаульском храме Иоанна Богослова на улице Шумакова специалисты "Росводокананла" промыли промышленным способом купель. По данным предприятия, в этот храм доставят 60 тонн воды, которую освятят и раздадут прихожанам.
По данным "Росоводоканала", эту воду предварительно проверили в Центральной аналитической лаборатории.
Тем временем Роспотребнадзор предупреждает барнаульцев, что воду из Оби у крещенского городка возле речного вокзала брать не рекомендуется.
Напомним, что чин великого освящения воды начали совершать в храмах уже 18 января после вечерни с Божественной литургией. То есть, накануне Крещения вода не менее "святая", чем 19 января. Узнать, где и когда можно набрать святую воду, можно по ссылке.
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