Коммунальщики рассказали, откуда в барнаульском храме святая вода

По данным "Росоводоканала", эту воду предварительно проверили в Центральной аналитической лаборатории.

Тем временем Роспотребнадзор предупреждает барнаульцев, что воду из Оби у крещенского городка возле речного вокзала брать не рекомендуется.

Напомним, что чин великого освящения воды начали совершать в храмах уже 18 января после вечерни с Божественной литургией. То есть, накануне Крещения вода не менее "святая", чем 19 января. Узнать, где и когда можно набрать святую воду, можно по ссылке.