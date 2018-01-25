Путин хотел расцеловать рабочего с уфимского завода

Вчера, 17:09.
Экономика

24 января президент РФ Владимир Путин посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
Владимир Путин на Уфимском моторостроительном производственном объединении. Фото: kremlin.ru.

Во время общения с рабочими президент РФ отметил важность поощрения производственных достижений и допустил возможность возвращения советской традиции награждения трудовых коллективов, а не отдельных сотрудников.

"Еще тогда в советское время было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека, у нас такая практика продолжается. Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем", — ответил Путин на вопрос одного из рабочих о том, можно ли возобновить традицию вручения трудовым коллективам памятных знаков (а не грамот и благодарностей, как сейчас).

Президенту вопрос пришелся по душе. "Я вас просто расцелую", — пообещал он автору, правда, в итоге все же ограничившись объятиями, пишет polit.ru.

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