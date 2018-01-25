Путин хотел расцеловать рабочего с уфимского завода

Во время общения с рабочими президент РФ отметил важность поощрения производственных достижений и допустил возможность возвращения советской традиции награждения трудовых коллективов, а не отдельных сотрудников.

Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2018 г.

"Еще тогда в советское время было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека, у нас такая практика продолжается. Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем", — ответил Путин на вопрос одного из рабочих о том, можно ли возобновить традицию вручения трудовым коллективам памятных знаков (а не грамот и благодарностей, как сейчас).

Президенту вопрос пришелся по душе. "Я вас просто расцелую", — пообещал он автору, правда, в итоге все же ограничившись объятиями, пишет polit.ru.