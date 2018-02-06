ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты

Удостоверение о регистрации выдали доверенному лицу Путина Сергею Кабышеву.

2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признали только 0,39% — это рекордно низкое количество "брака".

Сейчас зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

7 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз").

Кроме того, Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России 8 февраля зарегистрирует кандидатами в президенты РФ Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), у них были отбракованы 1,33% и 3,72% подписей соответственно.

На первом этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ заявляли 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. Сейчас в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек.По закону, до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента. Именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта.